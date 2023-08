Decine di feriti, si indaga sulle cause

Johannesburg, 31 ago. (askanews) – Almeno 63 morti in un incendio scoppiato nella notte in un edificio di Johannesburg, in Sudafrica. Oltre una quarantina i feriti secondo l’ultimo bilancio delle autorità. Le cause della tragedia non sono ancora note. La polizia sul posto ha isolato l’area.L’edificio, una struttura in mattoni rossi e bianchi, si trova in una zona disagiata dell’ex distretto commerciale del centro economico del Sudafrica.