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Sudan, Croce Rossa: più di 11.000 dispersi in 3 anni di guerra civile
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Sudan, Croce Rossa: più di 11.000 dispersi in 3 anni di guerra civile

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Aumento del 40% solo nell’ultimo anno

Ginevra, 14 apr. (askanews) – Più di 11.000 persone risultano disperse dall’inizio della brutale guerra civile in Sudan, tre anni fa: lo afferma James Reynolds, vicedirettore per l’Africa del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), intervenendo a una conferenza stampa delle Nazioni Unite a Ginevra.”Sapete già che ci sono più di 11 milioni di sfollati interni ed esterni e che il 70 o l’80% delle infrastrutture sanitarie nelle zone di conflitto sono diventate non funzionanti o gravemente carenti di risorse. Ciò che forse sapete meno è che, secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), il numero di persone scomparse continua ad aumentare, con molte reti di comunicazione distrutte, innumerevoli famiglie che hanno perso i contatti con i propri cari e l’incertezza sul loro destino sta causando una profonda e duratura sofferenza psicologica. Il numero di persone scomparse registrate dal Cicr in Sudan ha raggiunto quota 11.000, con un aumento di oltre il 40% solo nell’ultimo anno.”

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