sudan,-enorme-frana-nel-darfur:-mille-morti.-un-villaggio-“completamente-raso-al-suolo”

Foto dal profilo X di Darfur Victims Support

ROMA – Una frana di vaste proporzioni ha colpito la regione occidentale del Darfur, in Sudan, distruggendo un intero villaggio e uccidendo mille persone. È questo il bilancio delle vittime del disastro avvenuto nella zona dei Monti Marra. Ad annunciarlo è il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito che, in un comunicato, parla di una sola persona sopravvissuta.

تتقدم منظمة مناصرة ضحايا دارفور بخالص التعازي وعظيم المواساة لأهل قرية ترسين بمحلية جبل مرة ولاية وسط دارفور نتيجة هطول الامطار الغزيرة ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م التي أدت انزلاقات ارضية التي بحياة معظم سكان القرية ،حيث افاد شاهد عيان للمنظمة إن عدد سكان القرية يقدر نحو ألف شخص لم ينجو… pic.twitter.com/vq66NBrF9t — Darfur Victims Support (@DVSorg) September 2, 2025

Il villaggio è stato “completamente raso al suolo”, ha dichiarato il gruppo che ha chiesto alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni un supporto per il recupero delle salme. Il governatore del Darfur, Minni Minnawi, alleato con l’esercito, ha definito la frana una “tragedia umanitaria che trascende i confini della regione”.

In Sudan una sanguinosa guerra civile dura da tre anni e ha gettato il paese africano in una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, con carestie in alcune zone del Darfur. Gli scontri nella regione si sono intensificati da quando l’esercito ha preso il controllo della capitale Khartoum a marzo.

