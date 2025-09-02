sudan,-enorme-frana-nel-darfur:-mille-morti.-un-villaggio-“completamente-raso-al-suolo”

martedì, 2 Settembre , 25

ROMA – Una frana di vaste proporzioni ha colpito la regione occidentale del Darfur, in Sudan, distruggendo un intero villaggio e uccidendo mille persone. È questo il bilancio delle vittime del disastro avvenuto nella zona dei Monti Marra. Ad annunciarlo è il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito che, in un comunicato, parla di una sola persona sopravvissuta.

Il villaggio è stato “completamente raso al suolo”, ha dichiarato il gruppo che ha chiesto alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni un supporto per il recupero delle salme. Il governatore del Darfur, Minni Minnawi, alleato con l’esercito, ha definito la frana una “tragedia umanitaria che trascende i confini della regione”.

In Sudan una sanguinosa guerra civile dura da tre anni e ha gettato il paese africano in una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, con carestie in alcune zone del Darfur. Gli scontri nella regione si sono intensificati da quando l’esercito ha preso il controllo della capitale Khartoum a marzo.
