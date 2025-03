Sudcorea, corte costituzionale respinge impeachment per Han Duck-soo

(Adnkronos) – La corte costituzionale della Corea del Sud ha respinto l’impeachment del primo ministro Han Duck-soo, reintegrandolo come presidente ad interim del Paese. Lo rende noto l’agenzia Yonhap Han ha assunto la carica di leader ad interim lo scorso dicembre, quando il presidente Yoon Suk Yeol è stato sospeso dall’incarico e messo sotto accusa dal parlamento dopo aver tentato di dichiarare la legge marziale. Tuttavia, Han è rimasto in carica solo per due settimane prima che i legislatori votassero per metterlo sotto accusa. Da allora, la Corea del Sud è stata guidata dal vice primo ministro Choi Sang-mok.

Poco dopo aver assunto l’incarico di presidente ad interim, Han bloccò la nomina di nuovi giudici alla corte costituzionale, cosa che l’opposizione sperava avrebbe aumentato le probabilità che Yoon venisse messo sotto accusa. Ma i giudici hanno deciso, con sette voti contro uno, di respingere l’impeachment. “Ringrazio la Corte costituzionale per la sua saggia decisione”, ha detto Han dopo l’annuncio della sentenza. “Lavorerò per riportare il governo all’ordine”.