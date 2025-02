Sudcorea: DeepSeek ha trasmesso dati utenti a ByteDance (TikTok)

Per la legge sudcoreana doveva avere autorizzazione

Roma, 18 feb. (askanews) – Il regolatore della protezione dei dati della Corea del Sud ha confermato che il chatbot cinese basato sull’Intelligenza artificiale (Ia) DeepSeek ha trasmesso dati di utenti sudcoreani a una terza parte, il proprietario cinese di TikTok, ByteDance. Lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap, segnalando che simili operazioni di cessione dati, per la legge sudcoreana, deve essere preventivamente autorizzata dagli utenti.

Ieri il regolatore – la Commissione per la protezione delle informazioni personali (PIPC) – ha annunciato la sospensione temporanea dei nuovi download di DeepSeek in Corea del Sud a causa di preoccupazioni sulle pratiche di raccolta dati.

“Abbiamo confermato che DeepSeek comunica con ByteDance,” ha dichiarato un funzionario della PIPC. Tuttavia, la PIPC – ha proseguito – “non ha ancora confermato quali dati siano stati trasferiti e in quale misura”.

E’ la prima volta che il regolatore conferma possibili perdite di dati degli utenti da parte di DeepSeek verso una terza parte. La PIPC ha inviato una richiesta formale di chiarimenti alla startup sulle modalità di raccolta e gestione dei dati del servizio.