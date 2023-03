Sudcorea: drone sottomarino nucleare Nordcorea? Una bufala

Il comando di Seoul lo esclude, ma ammette che Pyongyang ci prova a costruirlo

Roma, 27 mar. (askanews) – Lo Stato maggiore congiunto sudcoreano ha sollevato oggi il dubbio che l’affermazione della Corea del Nord di aver condotto un recente test di un “drone di attacco nucleare sottomarino” possa essere stata esagerata, pur notando che il suo sviluppo sembra essere in una fase “iniziale”.

La scorsa settimana, i media statali nordcoreani hanno lodato un test di un’arma in grado di generare uno “tsunami radioattivo”. Questa avrebbe navigato a una profondità compresa tra 80 e 150 metri nel Mar del Giappone per 59 ore e 12 minuti.

“Dopo aver messo insieme le analisi nostre e degli Usa del ‘drone di attacco nucleare sottomarino’ e le opinioni degli esperti su di esso, i nostri militari stanno dando peso alla possibilità che l’affermazione possa essere stata esagerata o inventata”, ha riferito il comando sudcoreano in una dichiarazione.

“Ci sono movimenti che indicano che il Nord sta lavorando per sviluppare un veicolo sottomarino senza pilota, ma la nostra valutazione è che sia ancora in una fase iniziale (di sviluppo)”, ha aggiunto.

Il comando sudcoreano ha inoltre sottolineato che il Sud e gli Stati Uniti terranno sotto stretto controllo le “varie” minacce provenienti dal Nord e manterranno una posizione di difesa combinata “ferma”.

Il Nord ha affermato che il drone è stato progettato per “infiltrarsi furtivamente nelle acque operative e creare uno tsunami radioattivo su vasta scala” per distruggere i gruppi di attacco navali e i principali porti dei suoi nemici, e può essere schierato “su qualsiasi costa e porto o trainato da un nave di superficie per il funzionamento”.

