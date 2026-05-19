sudcorea-giappone,-in-vertice-lee-takaichi-decisa-cooperazione-energia

Roma, 19 mag. (askanews) – La premier giapponese Sanae Takaichi e il presidente sudcoreano Lee Jae-myung hanno tenuto oggi un vertice ad Andong, città natale del leader sudcoreano, confermando l’intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale anche nel settore energetico.

L’incontro si è svolto in un hotel della città nel sud-est della Corea del sud ed è durato circa due ore. Secondo quanto riferito dalla televisione pubblica giapponese Nhk, i due leader hanno concordato l’avvio di un “dialogo politico” per concretizzare la cooperazione energetica, incluso lo scambio di prodotti petroliferi in caso di crisi.

Per Takaichi e Lee si tratta del quarto incontro faccia a faccia in circa sette mesi, includendo anche colloqui a margine di vertici internazionali. Il primo si era svolto nell’ottobre scorso, subito dopo l’insediamento del governo Takaichi, a margine del vertice Apec in Corea del sud. In quell’occasione i due leader avevano concordato di sviluppare in modo stabile e orientato al futuro le relazioni bilaterali, anche attraverso la prosecuzione della “diplomazia navetta”.

Un secondo colloquio si era tenuto il mese successivo a margine del G20 in Sudafrica. A gennaio, poi, Lee aveva visitato il Giappone per un vertice nella prefettura di Nara, città natale di Takaichi.

In quell’occasione la premier giapponese aveva preparato una sorpresa al presidente sudcoreano, facendo predisporre una batteria e suonando insieme a lui un brano del gruppo sudcoreano Bts. I due leader avevano inoltre passeggiato nel tempio Horyuji, sito patrimonio mondiale, pubblicando immagini sui social per mostrare la vicinanza personale.

Dopo la visita a Nara, Lee aveva indicato l’intenzione di ospitare il successivo vertice nella propria città natale, Andong.

Andong, nella provincia del Gyeongsang settentrionale, conta poco più di 150mila abitanti ed è nota come centro storico e culturale. Lee vi è nato e vi ha trascorso l’infanzia. Durante la dinastia Joseon la città diede i natali a numerosi studiosi confuciani ed è oggi conosciuta anche per il villaggio Hahoe, insediamento storico iscritto nel 2010 nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e visitato nel 1999 dalla regina Elisabetta II.

Dopo la cena, durante la quale saranno servite specialità locali tra cui il soju (distillato di riso) di Andong, i due leader dovrebbero assistere nel villaggio Hahoe a uno spettacolo di canti tradizionali e fuochi d’artificio.

L’ufficio presidenziale sudcoreano ha spiegato che Takaichi è accolta nella città natale di Lee con un trattamento “equivalente a quello riservato a un ospite di stato”.