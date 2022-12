Sudcorea, parlamento vota mozione dimissioni ministro Interno

Per la strage di Itaewon, ma presidente la respingerà

Roma, 11 dic. (askanews) – L’Assemblea nazionale sudcoreana ha votato una richiesta di dimissioni nei confronti del ministro dell’Interno Lee Sang-min per la risposta scadente alla strage di Itaewon, che ha causato 159 morti e 150 feriti.

Il 29 ottobre, nel popolare quartiere della metropoli di Seoul, si riversò un numero enorme di giovani per festeggiare il primo Halloween senza restrizioni Covid dal 2020. In una strettoia le vittime restarono schiacciate dalla pressione della folla. Indagini seguenti hanno dimostrato carenze nella prevenzione e nella risposta da partte della polizia.

La mozione di sfiducia presentata dal Partito democratico d’opposizione ha ottenuto 182 voti su 183 votanti, con un voto dichiarato nullo. I membri del partito al govenro, il Partito del potere del popolo (PPP), si sono opposti alla mozione e hanno cercato di boicottare il voto uscendo fuori dall’aula parlamentare.

L’Assemblea nazionale è formata da 299 membri, quindi la maggioranza era fissata a 150. Ma il Partito democratico ha da solo 169 seggi.

Nonostante la mozione, ci si attende che il presidente Yoon Suk-yeol respinga la richiesta del parlamento. A quel punto il Partito democratico ha minacciato di procedere con un impeachment del ministro.

Il PPP ha accusato il partito d’opposizione di aver usato la mozione come un “trucco” per sviare l’attenzione dell’opinione pubblica da un’indagine per corruzione che è incentrata sul presidente del partito Lee Jae-myung. Ma il Pd insiste: “La mozione di dimissioni è un ordine dall’opinione pubblica affinché i responsabili paghino”.

