sudcorea,-procura-assolve-first-lady-per-lo-scandalo-della-borsetta

Ricevette una borsa Dior in regalo, fu accusata di corruzione

Roma, 21 ago. (askanews) – Lo scandalo della borsetta in Corea del Sud, almeno da un punto di vista giudiziario, sembra destinato a non avere seguito. Un team di investigazione della procura ha deciso di assolvere la first lady Kim Keon Hee dalle accuse relative all’accettazione di una borsa Dior da un pastore coreano-americano nel 2022. Lo segnala l’agenzia di stampa Yonhap.

Il team dell’ufficio della Procura distrettuale centrale di Seoul (SCDPO), incaricato del caso della First Lady, ha recentemente riferito la decisione a Lee Chang-soo, capo del SCDPO, e Lee prevede di riferirlo presto al procuratore generale Lee One-seok, hanno aggiunto i funzionari.

Il rapporto al Procuratore Generale è previsto per giovedì, hanno aggiunto.

La divisione del SCDPO ha concluso che non è possibile perseguire Kim per violazione della legge anti-corruzione in relazione alle accuse di aver ricevuto illegalmente la borsa di lusso del valore di circa 3 milioni di won (poco più di 2mila euro) e altri regali costosi dal pastore Choi Jae-young due anni fa.

La decisione è arrivata circa quattro mesi dopo che il Procuratore Generale ha ordinato di istituire un team di investigazione speciale per il caso.

Il team investigativo ha anche concluso che la borsa ricevuta da Choi sembra non avere alcuna rilevanza con le funzioni del marito della first lady, il presidente Yoon Suk Yeol. La figura della First Lady in Sudcorea non ha specifiche mansioni politiche.

Il team ha considerato la borsa come un regalo scambiato tra individui per esprimere gratitudine, tenendo conto delle circostanze e delle presunte richieste di favori da parte di Choi nei confronti di Kim, incluso quello di garantire la futura sepoltura dell’ex rappresentante coreano-americano della Camera dei Rappresentanti degli Stati uniti, Jay Chang Joon Kim, in un cimitero nazionale.

Il principale partito di opposizione, il Partito democratico (DP), ha criticato la decisione, accusando il team investigativo di essere indulgente con Yoon e la First Lady.