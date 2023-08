Sudcorea spinge per accordi libero scambio con 7 paesi emergenti

Tra questi Kenya, Thailandia e Serbias

Roma, 26 ago. (askanews) – La Corea del Sud sta spingendo per siglare accordi di libero scambio con sette paesi emergenti e ad alto potenziale – tra le quali figurano Kenya, Serbia e Thailandia – nel tentativo di stimolare la crescita e diversificare il proprio portafoglio commerciale. L’ha reso noto il ministero del Commercio, Industria ed Energia di Seoul,

Il paese asiatico sta lavorando per firmare accordi bilaterali di partenariato economico con Kenya, Tanzania, Marocco, Thailandia, Pakistan, Serbia e Repubblica Dominicana.

“Le sette nazioni hanno un elevato potenziale di crescita e hanno ampio spazio per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Corea del Sud”, ha affermato Roh Keon-ki, vice ministro per i negoziati commerciali di Seoul- Le nazioni possono fungere da testa di ponte per la Corea del Sud per espandere ulteriormente la sua rete commerciale, ha aggiunto.

Quest’anno la Corea del Sud mira a concludere accordi di libero scambio con più di 10 paesi e un quadro di promozione commerciale con oltre 20 paesi.