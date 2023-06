Sudcorea, Yoon a Parigi per promuovere Expo2030 a Busan

Sfida con Meloni nell’assemblea Bie, coreani mettono in campo k-pop

Roma, 19 giu. (askanews) – Il presidente Yoon Suk-yeol è arrivato in Francia oggi per promuovere l’offerta della Corea del Sud di ospitare l’Expo mondiale del 2030 nella sua città sud-orientale di Busan, la prima tappa di un tour di due nazioni che lo porterà poi in Vietnam.

Yoon parteciperà all’assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE), l’organismo internazionale incaricato di supervisionare l’Expo mondiale, martedì e mercoledì, con un discorso in inglese previsto per la presentazione della Corea del Sud il primo giorno.

L’assemblea si terrà a Issy-les-Moulineaux, un comune nella periferia sud-occidentale di Parigi, e riunirà i delegati di tutti i 179 stati membri del BIE. I concorrenti di Busan per ospitare l’Expo 2030 sono Roma (che verrà presentata dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni), Riad, Odessa.

“Il governo e il settore privato, e i governi centrale e regionale, hanno compiuto sforzi a tutto campo come una squadra per ospitare l’Expo mondiale del 2030 a Busan, e ogni volta che ho incontrato leader stranieri, anch’io ho chiesto il loro sostegno”, ha detto Yoon durante una riunione di gabinetto la scorsa settimana. “La presentazione all’assemblea generale a cui hanno partecipato tutti i 179 Stati membri sarà un’opportunità per mostrare la visione distintiva dell’Expo di Busan”.

Ospitare l’Expo è stato uno degli impegni della campagna elettorale di Yoon ed è anche incluso tra gli obiettivi della sua amministrazione. Si prevede che il mega-evento genererà benefici economici per un enorme 61mila milairdi di won (48 miliardi di dollari), attirando milioni di visitatori da tutto il mondo.

Yoon ha sfruttato quasi tutte le opportunità diplomatiche per cercare sostegno per Busan in competizione con le altre tre città candidate.

Quella del presidente sarà la quarta presentazione delle città candidate prima della selezione del vincitore a novembre. Altri relatori della candidatura sudcoreana includeranno il rapper Psy (quello della hit mondiale “Gangnam Style”), membri del mondo accademico e capi di aziende startup, mentre Karina del gruppo femminile K-pop aespa e il soprano Sumi Jo parteciperanno virtualmente.

Mercoledì, Yoon parteciperà a un ricevimento ufficiale ospitato dalla Corea del Sud per raccogliere il sostegno delle delegazioni straniere.

Domani a Parigi, Yoon terrà anche un vertice con il presidente francese Emmanuel Macron, concludendo una serie di incontri con i leader di tutti gli Stati membri del G7 e dell’Unione europea condotti negli ultimi due mesi.

In particolare, i due leader dovrebbero parlare delle rispettive strategie indo-pacifiche dei loro paesi, della cooperazione su questioni di sicurezza internazionale e dell’approfondimento della cooperazione su intelligenza artificiale, spazio e industrie future all’avanguardia.

Da Parigi, Yoon si sposterà giovedì in Vietnam per una visita di stato di tre giorni. Venerdì terrà un vertice con il presidente vietnamita Vo Van Thuong e discuterà i modi per approfondire il partenariato strategico globale stabilito tra i due paesi lo scorso anno.

Terrà colloqui separati con Nguyen Phu Trong, segretario generale del Partito comunista del Vietnam, col primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh e Vuong Dinh Hue, presidente dell’Assemblea nazionale del Vietnam, e parteciperà anche a una cena di stato.

Una delegazione aziendale di 205 membri accompagnerà Yoon nella visita, la più numerosa sotto l’attuale amministrazione, tra cui il presidente esecutivo di Samsung Electronics Lee Jae-yong, il presidente del gruppo SK Chey Tae-won e il presidente esecutivo del gruppo Hyundai Motor Euisun Chung.

La first lady Kim Keon Hee accompagna il presidente sia in Francia che in Vietnam.

