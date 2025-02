Sudcorea, Yoon ammette invio soldati a Commissione elettorale

Presidente sospeso: temevo che ci fossero state frodi elettorali

Roma, 4 feb. (askanews) – Il presidente sospeso sudcoreano Yoon Suk-yeol ha ammesso oggi di aver ordinato l’invio di truppe agli uffici della Commissione elettorale nazionale (NEC) il 3 dicembre, dopo aver proclamato la legge marziale, motivo per il quale è agli arresti e sotto procedura d’impeachment. Lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap.

Yoon ha fatto l’ammissione partecipando alla quinta udienza formale del suo processo di impeachment presso la Corte costituzionale di Seoul, dove ha nuovamente negato le accuse secondo cui avrebbe ordinato ai comandanti militari di trascinare i parlamentari fuori dall’Assemblea nazionale nel tentativo di impedire loro di votare contro l’applicazione della legge marziale.

“Ho ordinato allora al ministro della Difesa, Kim Yong-hyun, di dispiegare truppe presso gli uffici della NEC” ha dichiarato Yoon. “L’ordine – ha aggiunto – non aveva lo scopo di condurre indagini penali, bensì di verificare i sistemi e il loro funzionamento”.

Yoon ha aggiunto di aver dato l’ordine a Kim pochi giorni prima di dichiarare lo stato di emergenza, mentre ne discuteva con lui. “Quando mi occupavo di casi di frode elettorale in qualità di procuratore, mi sono trovato di fronte a schede elettorali incomprensibili e false. E da tempo nutro preoccupazioni riguardo ai rischi di frode elettorale” ha detto ancora Yoon.

Centinaia di soldati sono stati inviati agli uffici elettorali di Seoul, Gwacheon e Suwon, nella provincia di Gyeonggi, durante lo stato di emergenza del 3 dicembre.

La NEC ha respinto le accuse di frode elettorale definendole infondate e ha definito illegale il dispiegamento delle truppe.

L’Assemblea Nazionale ha votato per l’impeachment di Yoon a causa della sua scioccante, seppur di breve durata, imposizione dello stato di emergenza militare. Yoon è stato inoltre incriminato con l’accusa d’insurrezione ed è attualmente sotto arresto.

Yoon è inoltre accusato di aver inviato truppe all’Assemblea nazionale per impedire ai legislatori di votare contro la dichiarazione dello stato di emergenza e di aver pianificato l’arresto di importanti figure politiche.