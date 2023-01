Sud,De Luca: Fitto non perda tempo con Michel, mandi 23 mld fondi Fsc

Il governatore “li stiamo aspettando”

Napoli, 30 gen. (askanews) – Al ministro Fitto avrei suggerito di non perdere tempo con Charles Michel, tempo perso. Era meglio se gli mandavate un telegramma. Vorrei dire una cosa seria a Fitto invece, prima di ricevere Michel mandi rapidamente al Sud 23 miliardi di euro di fondi Fsc, che stiamo aspettando”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante il suo intervento alla presentazione della guida “Il Mezzogiorno bello e buono” lanciata da Invitalia e Gambero Rosso, dove si raccontano le storie di 62 imprese, attive nel settore food&beverage, nate grazie a Resto al Sud.

Incontro al quale ha partecipato con un videomessaggio, il ministro per gli Affari europei e il Sud, Raffaele Fitto. “Alla Campania devono arrivare 5,6 miliardi di euro, abbiamo deciso sulla carta da 5 mesi e i soldi non arrivano, perché qualcuno pensa di usare i fondi destinati al Sud per spalmarli sul piano nazionale, e non va bene. – evidenzia il governatore – Noi siamo gente generosa, ospitale e tollerante, abbiamo il senso della storia, siamo della Magna Grecia, ma non abbiamo disponibilità a farci fare fessi in eterno. 23 mld di euro sono pronti e devono essere distribuiti, che stiamo aspettando?” conclude.

continua a leggere sul sito di riferimento