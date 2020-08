Sui social le divisioni sullo lo stato d’emergenza non diminuiscono

AGI – Prorogate le misure di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus. Dal 2014 lo stato d’emergenza è stato dichiarato 154 volte e prorogato 84, ma nonostante la pandemia abbia superato i 17 milioni di contagiati nel mondo con 35 mila vittime solo in Italia, per la prima volta la proroga di questa misura eccezionale ha generato uno scontro politico così acceso.

Negli ultimi 7 giorni abbiamo registrato in Italia oltre 827mila tra post (54mila), condivisioni (510mila) e commenti (263mila) inerenti Twitter e le pagine dei principali protagonisti politici del governo Conte e dell’opposizione con Salvini e Meloni.

