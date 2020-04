“Sarò soddisfatto soltanto quando avremo le linee guida per il trasporto pubblico”. Vuole vederci chiaro negli annuncia del governo sull’avvio della Fase 2 post-emergenza da Covid-19 il sindaco di Bari Antonio Decaro. E in un’intervista al Corriere della Serra, nell’analizzare le decisioni adottate dal Consiglio dei ministri domenica riflette: “È stato confermato che potranno ripartire le attività manifatturiere e quelle delle costruzioni, e potranno riaprire i negozi all’ingrosso di supporto a questi due tipi di impresa”. Si tratta di due milioni e mezzo di persone che dovranno recarsi al lavoro, fa i conti, “ma come potranno farlo se devono utilizzare mezzi non privati e vogliono evitare di contagiarsi?” si chiede anche Decaro.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Sui trasporti servono linee guida chiare”, dice Decaro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento