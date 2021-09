Sul green pass la Lega vota con FdI. Pd e M5S all’attacco di Salvini

ROMA – “Sicuramente dobbiamo essere preoccupati per la stabilità del Governo”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di In Onda su La7, commentando il voto dei deputati della Lega a favore di un emendamento di Fratelli d’Italia sul dl Green pass. “La mia impressione è che la Lega sia combattuta tra inseguire FdI o fare il bene del Paese”, aggiunge. Ma quella del titolare della Farnesina non è l’unica critica contro il Carroccio.

Anche il Pd alza la voce per attaccare la strategia del partito di Matteo Salvini, che dopo aver ritirato gli emendamenti presentati alla Camera, si è schierato con Giorgia Meloni nel voto (a scrutinio segreto) sull’abolizione dell’obbligo del certificato verde per i ristoranti. Emendamento comunque respinto dall’Aula di Montecitorio con 270 no, ma con 134 voti a favore della proposta di Fratelli d’Italia più 4 astenuti. La Camera ha bocciato anche altri due emendamenti identici, presentati da Alternativa c’è e dalla deputata di Fi Giannone, al dl Green pass, sullo stop all’uso del certificato verde nei ristoranti.

FIANO (PD): “LEGA IRRESPONSABILE E INCOERENTE”

“Non alcuni esponenti ma, come dimostrano i numeri, tutta la Lega ha votato l’emendamento di FdI e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti più quelli dell’opposizione. Irresponsabilità e incoerenza nei confronti del governo sono evidentemente le caratteristiche scelte da Salvini e dai suoi quando si affrontano gli argomenti più delicati per i cittadini”. Così il deputato del Pd Emanuele Fiano ha commentato il voto alla Camera sul dl Green pass.

M5S: “COMPORTAMENTO GRAVISSIMO, LEGA VOTA CONTRO IL GOVERNO”

I deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali in una nota stigmatizzano le scelte del Carroccio: “È gravissimo il comportamento in Aula della Lega che approfitta del voto segreto per votare con l’opposizione contro il Green Pass e quindi contro un provvedimento a cui aveva dato il via libera in Consiglio dei ministri. Il voto segreto però non cancella la gravità di questo atteggiamento: la Lega in Parlamento vota contro quanto deciso dalla Lega al governo. Un tentativo maldestro di nascondere profonde divisioni interne che oggi sono emerse plasticamente nel voto alla Camera. Gli italiani sapranno giudicare l’incoerenza totale di questo comportamento”.

