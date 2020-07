La tensione sul ‘dossier Autostrade’ si è stemperata ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere, per capire innanzitutto quanto costerà l’operazione imbastita con i Benetton. Alla fine il premier Conte e il ministro Gualtieri avranno anche discusso fino a tarda notte della mediazione portata dal responsabile dell’Economia, proposta che non a caso è cambiata in Cdm in corso. Ma alla fine l’asse tra i due è servito per convincere da una parte la controparte a cambiare linea, dall’altra il Movimento 5 stelle a togliere dal tavolo l’ipotesi della revoca della concessione (ma per Conte gli impegni di Aspi “vanno tradotti in un accordo chiaro e trasparente”).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sul tavolo del governo ora c’è il dossier ArcelorMittal proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento