sulla-groenlandia-“fondamentale-disaccordo”-fra-danimarca-e-usa-dopo-il-vertice-a-washington

Milano, 14 gen. (askanews) – Al termine di una serie di colloqui ad alto livello a Washington, la Danimarca e gli Stati Uniti hanno confermato un “fondamentale disaccordo” riguardo al futuro della Groenlandia. Lo ha riferito il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, a margine di un incontro a Washington con i rappresentanti dell’amministrazione statunitense, fra cui il vicepresidente JD Vance, e la ministra degli Esteri della Groenlandia Vivian Motzfeldt.

Rasmussen ha precisato che, nonostante il confronto sia stato diretto, è emersa una divergenza di fondo sull’approccio alla sicurezza e alla sovranità nell’area artica. “Non è assolutamente necessario che gli Stati Uniti si impadroniscano della Groenlandia”, ha dichiarato il ministro danese, commentando le recenti posizioni espresse dalla presidenza statunitense.

Poco dopo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che non ha partecipato all’incontro, dallo Studio Ovale ha ribadito la centralità strategica del territorio, dichiarando che gli Usa “hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”.

“Vedremo cosa succederà”, ha concluso Trump.