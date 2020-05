Nessuna intesa sul tema dei concorsi della scuola. Il vertice, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e dei capigruppo della maggioranza, non ha prodotto un accordo. Una nuova riunione si dovrebbe tenere tra domani e dopodomani, secondo quanto riferiscono fonti che hanno partecipato al tavolo.

Non è quindi arrivata la fumata bianca per il decreto legge sulla Scuola al vertice di palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si lavorerebbe ancora ad un accordo ma servirà un nuovo aggiornamento. Il nodo è quello dei precari e della modalità del concorso per la loro stabilizzazione.

L’articolo Sulla scuola non c’è accordo nella maggioranza. Resta il nodo dei concorsi proviene da Notiziedi.

