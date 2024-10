RIMINI – Partiranno nei prossimi giorni gli interventi sull’arenile di Riccione (ma di fatto questo avviene anche in tutte le spiagge della Riviera romagnola, da Milano Marittima a Cattolica) con i lavori di difesa della costa, necessari al termine della stagione estiva. Gli interventi riguarderanno in particolare la formazione delle dune invernali a salvaguardia dell’arenile dall’erosione costiera e dall’ingressione marina durante il periodo invernale. La cosiddetta ‘barriera‘ è un elemento visivo che contraddistingue le spiagge nel periodo che va dalla fine dell’autunno alla primavera ed è uno degli elementi di grande fascino per chi è solito fare capolino al mare per una gita all’insegna del “mare d’inverno” cantato da Loredana Bertè. Le dune saranno rimosse la prossima primavera, prima dell’inizio della stagione turistica.

I lavori previsti, per i quali il Comune di Riccione ha stanziato 70 mila euro, rientrano tra gli interventi programmati per le annualità 2024-2025 finalizzati a preservare e rafforzare la linea costiera. Le attività includono la movimentazione della sabbia mediante mezzi meccanici, il ripascimento costiero lungo l’intero arenile comunale, la formazione e stesura delle dune invernali e i ripascimenti manutentivi o emergenziali durante tutto l’anno. La realizzazione delle dune, viste come sistemi naturali di difesa costiera, svolge la funzione fondamentale di difendere dalle mareggiate non solo l’arenile ma anche gli stabilimenti balneari, i lungomari e le infrastrutture pubbliche e private lungo la costa.

L’articolo Sulle spiagge torna la ‘barriera’, spettacolo per chi ama il “mare d’inverno”: le foto proviene da Agenzia Dire.

