AGI – E’ dunque il covid, non il Partito Comunista Cinese, che ha imposto al Governo di Hong Kong di proibire – per la prima volta – la tradizionale veglia di commemorazione della strage di

piazza Tiananmen sulla spianata di

Victoria Park. E’ il covid, con le norme di distanziamento simili a quelle assunte in Europa – nel caso di Hong Kong divieto di riunione per più di otto persone – che impedirà domani 4 giugno la sola celebrazione su suolo cinese delle vittime di Tiananmen. Un divieto letto come un pretesto, anche in America e nel Vecchio Continente, Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sull’inquieta Hong Kong lo spettro proibito di Tiananmen proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento