AGI – Così non si va più avanti. Il messaggio da giorni arriva da Iv e dal Pd che non a caso hanno cominciato a parlare apertamente delle necessità di ridefinire la compagine di governo. “Fino alla legge di bilancio non succederà nulla ma poi il quadro potrebbe cambiare”, spiega un ‘big’ dem. Certo, c’e’ l’emergenza coronavirus da affrontare (il vertice sulle misure da decidere in vista del Natale è stato rinviato a domani) ma cresce l’insoddisfazione per l’impasse sui dossier sul tavolo.

Dal caso Calabria al Mes, per finire con il tema delle riforme. Ieri sera durante una riunione di partito i capigruppo del Pd hanno ribadito che deve essere il premier Conte,

L’articolo Sullo scostamento si va verso un voto tra le tensioni proviene da Notiziedi.

