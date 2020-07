Sullo stato di emergenza Conte riferirà in Aula

AGI – E’ scontro sull’ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza. Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il governo, con il segretario Nicola Zingaretti che garantisce il pieno sostegno dem all’esecutivo. Il possibile prolungamento dello stato di emergenza riaccende pero’ le polemiche sul ruolo del Parlamento in mesi in cui il governo ha proceduto a suon di Dpcm.

A rimarcare la necessità che le Camere tornino ad essere centrali è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che lamenta come “ormai siamo gli invisibili della Costituzione”.

