Suma come Lollobrigida: “Bisogna rivedere le regole del fuorigioco!”. E lo studio rincara la dose: “La Juve ha vinto 3-2 sul campo”

“Il tacco sul calcagno fuori, no… non possiamo proprio andare avanti così. Per me il terzo gol di Morata era buono e andava convalidato. L’attaccante si sta confermando a livelli altissimi, ha segnato cinque gol tra stasera, Crotone e Verona. Nessuno di questi però era regolare. Ma stiamo scherzando? Se tu arbitro devi star tre minuti a controllare la linea per capire se il gol è buono oppure no, significa che il gol è buono”.

Sono le dichiarazioni di Mario Suma, giornalista e telenocronista di Milan Channel nonché voce storica dei rossoneri. Il collega è appena intervenuto a Top Calcio 24 per commentare la debacle della Juventus. Nello studio c’è pure chi gli dà ragione, tale Aicardi che dice: “Stasera la Juve vince 3-2 sul campo”.

