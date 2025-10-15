mercoledì, 15 Ottobre , 25

Sidro, lino e momenti di tenerezza fra William e Kate in Irlanda del Nord

(Adnkronos) - William e Kate in Irlanda del...

Parolin bacchetta Roccella: “Ad Auschwitz non si va in gita ma per memoria di immane tragedia”

(Adnkronos) - "﻿Certamente ad Auschwitz non si va...

Ricerca, Serventi (Pbl): “CFBox sviluppata con totale flessibilità per terapie avanzate”

(Adnkronos) - "Per realizzare CFBox abbiamo dovuto superare...

Pamela Genini uccisa a Milano, chi è Gianluca Soncin

(Adnkronos) - Un imprenditore facoltoso, con un tenore...
sumai:-“per-specialistica-ambulatoriale-rinnovo-contratto-2022-24-entro-fine-anno”
Sumai: “Per specialistica ambulatoriale rinnovo contratto 2022-24 entro fine anno”

Sumai: “Per specialistica ambulatoriale rinnovo contratto 2022-24 entro fine anno”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSumai: "Per specialistica ambulatoriale rinnovo contratto 2022-24 entro fine anno"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il rinnovo normativo della Convenzione 2022-2024 della Specialistica ambulatoriale territoriale non è ancora chiuso. E’ scaduto da tempo, occorre fare presto, entro fine anno va messa la parola fine”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai Assoprof, il sindacato degli specialisti ambulatoriali, anticipando che martedì 21 ottobre “inizieremo le trattative in Sisac (la Struttura interregionale sanitari convenzionati) per il rinnovo dell’Acn 2025-27”. 

“Occorre chiudere entro dicembre 2025 – insiste Magi – Il rinnovo del contratto dei medici del territorio riguarda diverse decine di migliaia di medici, tra cui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, a cui aggiungere gli psicologi, i veterinari, i chimici e i biologi. Mettere in regola questi professionisti significa consentire alle Case di Comunità di poter decollare entro giugno 2026, come previsto dal Dm 77”. Inoltre, “come Sumai ritengo che sia indispensabile lavorare esclusivamente sulle retribuzioni per rendere attrattiva la professione sul territorio” conclude.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.