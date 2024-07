‘summer-check-up’,-la-campagna-di-prevenzione-del-gruppo-coram

UDINE – Estate tempo di vacanza e, perciò, anche un buon tempo per prendersi cura di sé attuando importanti azioni di prevenzione per monitorare la propria salute, con la certezza di avere accanto una guida sicura e preparata. Alla prevenzione attribuisce infatti un’importanza strategica il gruppo Coram, da più di cinquant’anni offre servizi sanitari in Friuli Venezia Giulia. Confermando i principi guida che l’hanno sempre ispirata, ha raccolto gli ulteriori input che giungono dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità per potenziare la prevenzione e ha creato 2 ulteriori pacchetti estivi denominati ‘Summer check-up base e plus’ a completamento di tutti gli altri pacchetti già disponibili differenziati a seconda del genere, dell’età, e per particolari organi o parti del corpo che si vogliano tenere monitorati, al fine di una prevenzione efficace. “‘Prenditi cura di te stesso, noi siamo al tuo fianco’ è il motto che abbiamo adottato per rendere immediato il messaggio che auspichiamo possa essere raccolto per una crescita della cultura della prevenzione– spiega l’amministratore delegato di Coram, Alessia Rampino- Abbiamo coinvolto tutti gli specialisti del nostro istituto, espressione di un vasto numero di specialità, per mettere a punto dei percorsi ragionati di prevenzione“.

A contraddistinguere la proposta di Coram il fatto che “la prevenzione primaria prevede anche ecografie, gli esami di primo livello per eccellenza“, spiega il dottor Gianluca Rampino Cordaro, responsabile dell’Unità operativa diagnostica per immagini, un reparto che in Coram ha all’attivo migliaia di referti effettuati nel corso di un anno e con ecografi e apparecchiature per la diagnostica per immagini di ultima generazione. “L’ecografia- continua il medico specialista- è un esame efficace e al contempo biologicamente innocuo e quindi ripetibile più volte nel corso del tempo“. Di particolare rilievo, aggiunge, “il fatto che il referto ecografico è letto e interpretato da professionisti del settore subito dopo la sua esecuzione, con l’eventuale supporto dell’organizzazione nel caso si evidenzi la necessità di ulteriori approfondimenti”. Anche in questo caso, Coram agisce secondo protocolli ben definiti: a seconda degli esiti sono predisposti gli step successivi con l’intervento delle specialità mediche necessarie. “La nostra filosofia è accompagnare l’utente in ogni passaggio del suo percorso di salute e di prevenzione“, sottolinea Alessia Rampino.

Coram accompagna questa volontà di salute agevolando l’utente rendendo efficiente, accessibile e vantaggioso il percorso di prevenzione coadiuvato da un servizio di gestione delle scadenze personalizzato che permette all’Utente, su sua richiesta, di essere avvertito delle scadenze degli accertamenti da effettuare periodicamente con un sms. Coram punta, inoltre, a rendere più consapevoli i cittadini delle opzioni di salute collaborando con aziende e fondi assicurativi sia per contribuire a raggiungere la salute individuale, ma anche come investimento nel benessere collettivo. Prendersi cura di sé è il primo passo per vivere una vita sana e serena.

