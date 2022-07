Summer Party 2022 promosso dai commercialisti napoletani

All’Arenile di Bagnoli sono stati premiati il giudice Nicola Graziano e l’ingegnere Alfonso Santillo

NAPOLI – All’Arenile di Bagnoli i commercialisti napoletani si sono ritrovati per il “Summer Party 2022”, il consueto appuntamento che riunisce i professionisti con lo scopo per salutare l’estate, condividere un drink, ritrovare quella coesione necessaria per centrare gli obiettivi, le sfide che s’intendono vincere a supporto della categoria e raccogliere fondi da devolvere in beneficenza (quest’anno saranno aiutati i commercialisti che, in seguito alla pandemia, faticano a ripartire).