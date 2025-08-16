sabato, 16 Agosto , 25

Ucraina, Meloni: “Spiragli di pace, accordo ancora complicato ma possibile”

Ucraina, Melania Trump e la battaglia per i bambini rapiti: la lettera a Putin

Vaccini, Schillaci revoca Nitag dopo polemica per nomina due membri sostenuti dai No Vax

Ucraina, Trump: “D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua”

Summit Alaska, Magi (+Europa): nulla di buono, Ue si svegli

Roma, 16 ago. (askanews) – “Il summit in Alaska doveva liberare l’Ucraina, ha liberato solo Putin sulla scena internazionale. Se due poco di buono si incontrano di buono può venirne veramente poco. La fine del diritto internazionale, piegato alle logiche dell’affarismo, e la fine la fine dell’asse atlantico come lo abbiamo conosciuto negli ultimi ottant’anni. La sottomissione definitiva della NATO, dell’Europa e dell’Ucraina che “dovranno accettare”. Nessun cessate il fuoco per l’Ucraina, usata come merce di scambio. Cos’altro deve accadere affinché l’Europa si svegli?”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

