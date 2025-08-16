summit-alaska,-tajani:-ieri-accesa-luce-in-fondo-a-lungo-tunnel

sabato, 16 Agosto , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 16 ago. (askanews) – “L’Europa vuole una pace giusta” e “l’Italia ha dato sempre la disponibilità per accogliere incontri” che portino alla pace. Questa la posizione italiana dopo il vertice Usa-Russia per la pace in Ucraina – che si è svolto questa notte in Alaska – espressa da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, oggi in collegamento con speciale Tg4.

“Ieri si è accesa una luce che è ancora lontana. Il tunnel da attraversare è ancora lungo, però si è vista una luce in fondo al tunnel”, ha detto Tajani.

“Continueremo con un intenso lavoro diplomatico a lavorare affinché la fine della guerra abbia tempi rapidi”, ha detto il titolare della Farnesina, ospite di ‘Speciale TG4: Disgelo in Alaska’, “Non sarà facile, questo lo dobbiamo dire, però ieri si è accesa una luce che è ancora lontana e il tunnel da attraversare è ancora lungo. Però si è vista una luce in fondo al tunnel”.

Tajani, rispondendo a una domanda, ha confermato che è ancora sul tavolo la proposta che l’Italia ospiti un vertice trilaterale tra Trump, Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Italia ha dato sempre disponibilità ad accogliere qualsiasi vertice che sia per la costruzione della pace, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, sia per quanto riguarda l’Ucraina”, ha sottolineato, “Siamo sempre protagonisti per la costruzione della pace, andremo avanti anche per accogliere – se servono – incontri. Siamo a disposizione”.

