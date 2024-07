sunak-lascia-downing-street-e-annuncia-le-dimissioni-“non-immediate”-da-leader-tory

“Ho dato il massimo” ma “ho sentito la vostra delusione”. E le congratulazioni a Starmer, ” un uomo rispettabile”

Roma, 5 lug. (askanews) – “Ho dato il massimo in questo lavoro, ma voi avete mandato un chiaro segnale che il governo del Regno Unito deve cambiare e il vostro è l’unico giudizio che conta. Ho sentito la vostra rabbia, la vostra delusione. E mi assumo la responsabilità di questa perdita”. Così il premier britannico sconfitto Rishi Sunak prendendo la parola davanti a Downing Street prima di annunciare le sue dimissioni dal Partito conservatore dopo la debacle dei Tory alle elezioni legislative anticipate.

“A seguito di questo risultato, lascerò la carica di leader del partito, non immediatamente, ma una volta che saranno presi gli accordi formali per la scelta del mio successore”, ha dichiarato.

“E’ importante che dopo 14 anni al governo, il partito conservatore si ricostruisca, ma anche che assuma il suo ruolo cruciale nell’opposizione in modo professionale ed efficace”, ha aggiunto. Sunak si è poi scusato con i suoi colleghi che hanno perso il seggio a Westminster. “A tutti i candidati conservatori e agli attivisti che hanno lavorato instancabilmente, ma senza successo, mi dispiace che non siamo riusciti a fornire ciò che i vostri sforzi meritavano”, ha detto. Mi addolora pensare a quanti bravi colleghi che hanno contribuito così tanto alle loro comunità e al nostro Paese che ora non siederanno più alla Camera dei Comuni. Li ringrazio per il loro duro lavoro e il loro servizio”, ha aggiunto.

“Sebbene sia stato il mio avversario politico, Keir Starmer diventerà presto il nostro primo ministro. In questo lavoro, i suoi successi saranno tutti i nostri successi e auguro ogni bene a lui e alla sua famiglia. Qualunque siano i nostri disaccordi in questa campagna, è un uomo rispettabile e dotato di spirito pubblico”. Così il primo ministro britannico sconfitto Rishi Sunak parlando davanti a Downing Street nel suo discorso ufficiale dopo la deblacle del suo partito alle elezioni legislative e il trionfo dei laburisti.

“Lui e la sua famiglia meritano la massima comprensione mentre compiono l’enorme transizione verso le loro nuove vite dietro questa porta. E mentre è alle prese con questo lavoro impegnativo in un mondo sempre più instabile”, ha proseguito Sunak che al termine del discorso è partito per Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni nelle mani di re Carlo III.