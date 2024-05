sunak:-primi-risultati-amministrative-deludenti,-ma-resto-al-lavoro

Commenta esito e attacca: i laburisti vogliono amnistia per migranti

Roma, 3 mag. (askanews) – Il primo ministro conservatore britannico, Rishi Sunak, si è detto “deluso” per i primi buoni risultati ottenuti dal partito laburista alle elezioni amministrative locali, mentre si attendono i risultati definitivi. Nel corso di un incontro con i soldati del reggimento paracadutisti su una base militare nel nord dell’Inghilterra, ha commentato:”Ovviamente è deludente perdere consiglieri conservatori bravi e solerti, e li ringrazio per tutti i servizi resi alle amministrazioni locali, mantenendo basse le tasse comunali e fornendo servizi alla popolazione locale. Ma abbiamo ancora molti risultati che aspettiamo”.”Mi concentro interamente sul lavoro da svolgere. Si tratta di rispondere ai bisogni dei cittadini di tutto il Paese. Basta guardare a quello che abbiamo fatto nell’ultima settimana: un taglio fiscale di 900 sterline sulle buste paga della gente. Il primo richiedente asilo respinto in Ruanda. Allo stesso tempo, cosa hanno detto i laburisti? Ebbene, hanno detto che aboliranno il progetto del Ruanda e, per quanto ne so, offriranno un’amnistia ai migranti illegali. Non è questo il modo di risolvere il problema, che è importante per le persone di tutto il paese”.