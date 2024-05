superabile-inail-alla-xxxvi-edizione-del-salone-internazionale-del-libro-di-torino

TORINO- SuperAbile Inail, contact center integrato per la disabilità, arriva al Salone Internazionale del Libro di Torino, con un suo spazio espositivo, per presentare il proprio servizio erogato attraverso call-center, portale web (www.superabile.it) e magazine. Dal 9 al 13 maggio, al Lingotto, anche SuperAbile Inail farà parte della comunità di lettori e lettrici, autori, autrici e case editrici che popolano e animano la manifestazione italiana più importante del campo dell’editoria.

Il tema della XXXVI edizione del Salone del Libro sarà “Vita immaginaria”, quel territorio sorprendente e misterioso che dà vita a un patrimonio di infinite possibilità. Questa edizione sarà un omaggio dunque alla vita immaginaria che muove la vita creativa, in tutte le sue forme: al suo modo geniale, malinconico, fiducioso e sempre nuovo di creare altri mondi e di farli incontrare, sperando perfino che qualcuno di essi possa diventare reale.

Nel corso della kermesse letteraria, sviluppando proprio il tema delle infinite possibilità, venerdì 10 maggio, dalle 10.30 alle 11.30, alla Sala Lisbona del Centro Congressi, verrà presentato “Particolari al centro – L’arte non genera differenze”, lo speciale di SuperAbile Inail, allegato al numero di aprile della rivista. In particolare, lo speciale- in uscita per l’occasione del Salone del libro- raccoglie foto e testimonianze di persone con disabilità che si sono distinte in diverse arti: pittura, teatro, cinema, danza ma anche pratica meditativa, musica e arte-terapia. Tutte le informazioni sul Salone del libro sono consultabili a questo link: www.salonelibro.it .

