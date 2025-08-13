mercoledì, 13 Agosto , 25
Superato il record di altitudine di un aereo a energia solare

Impresa del pilota svizzero Raphael Domjan con SolarStratos

Sion (Svizzera), 13 ago. (askanews) – Missione compiuta: il pilota svizzero Raphael Domjan ha battuto il record di altitudine con un aereo elettrico a energia solare, raggiungendo quota 9.521 metri. A bordo di SolarStratos ha effettuato il volo storico durato cinque ore e nove minuti partendo dall’aeroporto di Sion, nella Svizzera sud-occidentale e sfruttando le correnti termiche di aria calda. È così riuscito a superare il record che resisteva da 15 anni. SolarStratos è un aereo monoelica realizzato in fibra di carbonio per garantire leggerezza e resistenza. È lungo 9,6 metri e la sua enorme apertura alare di 24,8 metri ospita i 22 metri quadrati di pannelli solari ad alta tecnologia che ricoprono le ali, consentendo di volare a bassa velocità.L’aereo infatti può decollare, da 50 chilometri orari in su e la sua velocità massima è di 140 km/h, mentre quella di crociera è di circa 80 km/h.

