Superbonus, Conte: Governo blocca tutto il comparto dell’edilizia

“Dica come intende raggiungere gli obiettivi europei”

Roma, 21 feb. (askanews) – Il Movimento 5 stelle ha svolto “un ampio confronto con tutte le categorie interessate, i protagonisti del superbonus e di questa crescita economica e sociale nel segno dello sviluppo sostenibile, c’erano anche i sindacati”. Lo ha detto ai cronisti il presidente del M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con le categorie produttive dell’edilizia.

“Siamo tutti consapevoli – ha affermato l’ex presidente del Consiglio – che qui l’unico buco non è ovviamente nel bilancio, che non esiste ma di questo decreto preso nottetempo dal Governo che rischia di generare 130mila occupati per strada e di far fallire 40mila aziende. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, attualmente bloccare la cessione del credito e dello sconto in fattura significa bloccare completamente tutto il sistema del comparto edilizio, annessi e connessi”.

“I dati di Nomisma aggiornati questo pomeriggio sono incredibili. Abbiamo tagliato – ha detto ancora il leader stellato – un milione e 400mila tonnellate di Co2, abbiamo dato occupazione a oltre un milione di lavoratori, abbiamo addirittura assicurato in tempi di emergenza energetica un risparmio per famiglia di 950, quasi mille euro all’anno in media e la crescita del Pil del 10 per cento in un biennio. Non possiamo rinunciare a tutto questo”.

“Noi siamo stati sempre disponibili – ha precisato Conte – a trovare le soluzioni lo siamo ancora adesso. Non per un colore politico ma nell’interesse del Paese. Anche perché, attenzione: se questo governo blocca questo risultato, questo comparto ci deve dire come intende raggiungere gli obiettivi europei, dal Green Deal al Fit for 55 sono tutti obiettivi molto sfidanti che prevede anche la riqualificazione urbana e l’efficientamento energetico delle case. Quindi se oggi blocchi questo sistema – ha concluso – quale alternativa porti sul tavolo?”

