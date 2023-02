Superbonus, Conte: governo crea premesse per disastro economico

“Traditi tutti gli impegni presi in campagna elettorale”

Roma, 17 feb. (askanews) – “Con questo decreto il governo tradisce famiglie e imprese che contavano sulle ristrutturazioni” con “crediti di imposta e sconto in fattura. E soprattutto ammazza la nostra economia. Sta creando le premesse per un disastro economico e sociale, tradendo tutti gli impegni presi in campagna elettorale”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in una dichiarazione.

“Ricordiamoci – ha proseguito Conte – che con il Superbonus abbiamo fatto il 6,7% di Pil nel 2021, abbiamo creato 900mila posti di lavoro, tagli tagliato 1 milione di tonnellate di CO2. E soprattutto è una misura che si è ampiamente ripagata con i contributi diretti al 70% nelle casse dello Stato. Quando il governo parla di politica scellerata cosa significa? Che il governo Draghi non ha tenuto i conti in ordine? E quindi ha fatto cinque decreti distribuendo 90 miliardi a famiglie per extragettito e non doveva distribuirli per aiutare famiglie e imprese? Sono cose gravissime di cui questo governo deve rispondere agli italiani”, ha concluso Conte.

continua a leggere sul sito di riferimento