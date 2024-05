Superbonus, Crosetto sta con Giorgetti: “Un furto colossale, io sarei stato più duro”

ROMA – “Sul Superbonus io sarei stato molto più duro di Giorgetti in tutto l’ultimo anno e mezzo, l’ho sempre considerato un furto colossale. Il ministro dell’Economia ha il compito difficilissimo e ingrato di tenere in piedi i conti e di non far preoccupare le persone: è facile affrontare il tema dal punto di vista politico per massimizzare i voti, ma è molto più importante ragionare con la serietà con cui sta cercando di ragionare Giorgetti. Se è vero come è vero che il Superbonus sta distruggendo conti pubblici italiani, se io ho un tumore me lo tolgo“. Lo ha detto il ministro della Difesa e cofondatore di Fratellli d’Italia, Guido Crosetto, intervenendo a Metropolis su RepubblicaTv.

