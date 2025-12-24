superbonus,-ecco-cosa-fare-dopo-il-boom

“Vi spiego come rendere duratura la crescita” Da geometra a imprenditore, la storia di chi ha saputo reinventarsi…

Il settore edilizio italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione dopo la fine del Superbonus 110%, con molte aziende che faticano a mantenere i livelli occupazionali raggiunti durante il boom degli incentivi.

Secondo i dati recenti, nel 2021 il reddito dei geometri ha registrato un incremento record del 44% grazie agli incentivi edilizi, rappresentando il miglior risultato tra i tecnici. Tuttavia, la sfida ora è mantenere questa crescita senza dipendere dai bonus statali.

Giuseppe Balzano, titolare della Balzano Consulting Group di Pesaro, rappresenta un caso emblematico di questa evoluzione. La sua azienda è passata da 3 a 17 dipendenti durante il periodo del Superbonus, gestendo 72 incarichi e fatturando quasi 4 milioni di euro in parcelle in un solo anno.

‘Quando è nato il Superbonus c’era il Covid e si stava a casa, io ero sul divano, già studiavo quella che era la legge che stava per venire fuori e avevo già capito che poteva essere un volano importantissimo’, racconta Balzano. La vera sfida è arrivata dopo la fine degli incentivi.

Mentre molte aziende del settore hanno dovuto ridimensionarsi, Balzano ha scelto una strada diversa: ‘La squadra che ho messo su nel periodo del Superbonus era fatta di ottimi elementi, io che sono partito dal basso so cosa significa eventualmente non avere i soldi in tasca, mi sono detto: licenzio quelli che ormai non servono più, oppure invento qualche altra cosa per fare in modo di portare delle alternative’.

La strategia vincente si è basata sulla diversificazione e sulla formazione continua. L’azienda ha sviluppato tre linee di business: la consulenza tecnica tradizionale, l’attività immobiliare con acquisto, ristrutturazione e rivendita di immobili, e l’editoria specializzata attraverso l’acquisizione della rivista ‘Se cerchi casa’. ‘Ho dovuto fare un passaggio importante dopo il Superbonus, per continuare a mantenere la squadra ed io sono dovuto passare da geometra all’imprenditore,

che può sembrare semplice, ma mi creda è una difficoltà unica’, spiega Balzano. I dati macroeconomici confermano l’importanza strategica di questa trasformazione. Gli incentivi edilizi hanno comportato un costo di 2 miliardi di euro per lo Stato, ma ogni euro investito ha generato un ritorno di 3,3 euro secondo Edilportale. Il Superbonus 110% ha innescato una crescita del PIL dell’1,5% nel 2021 e ha contribuito a un aumento dell’occupazione dell’1,3% tra il 2021 e il 2022.

L’aspetto più significativo della trasformazione di Balzano riguarda il cambio di mentalità imprenditoriale. ‘Per due anni ho girato tutta l’Italia per formarmi il più possibile e lo sto continuando a fare. Come si legge un bilancio, come si interpreta, come si fanno i colloqui, come si delega, come si entra in relazione con i tuoi collaboratori per ottenere il massimo, come creare un ‘team’, racconta l’imprenditore.

‘La crescita non si è limitata agli aspetti quantitativi. L’azienda oggi gestisce circa 700 committenti all’anno, lavorando per diversi comuni con approcci e normative differenti.

Gestire 700 commesse in un anno non è una cosa banale, perché poi un cantiere ha una certa durata’, sottolinea Balzano, evidenziando la complessità operativa raggiunta. Un elemento cruciale del successo è stato il mantenimento della qualità del servizio e del rapporto con il cliente.

L’azienda vanta un tasso di soddisfazione del 100% sui progetti completati, con tutti i clienti che sono riusciti a vendere i crediti e completare i lavori. Il passaparola rimane il principale canale di acquisizione clienti, con il 30% dei nuovi clienti che arriva da altri studi. La dimensione del passaggio generazionale aggiunge un ulteriore livello di complessità e opportunità. Il figlio di Balzano, Francesco, 25 anni, ha inizialmente mostrato resistenza verso la professione del padre, ma oggi rappresenta un pilastro dell’azienda.

‘Mio figlio ha 25 anni, la soddisfazione sarà doppia se non tripla, perché siamo partiti da un ragazzo che non voleva fare il geometra, ha fatto il geometra e adesso a distanza di cinque anni è cambiato, è cresciuto tantissimo’, racconta con orgoglio l’imprenditore.

La strategia di comunicazione e marketing si è evoluta parallelamente alla crescita aziendale. Balzano organizza convegni per tecnici comunali e agenzie immobiliari, diffondendo competenze specialistiche e consolidando la propria autorevolezza nel settore. L’acquisizione della rivista specializzata ha permesso di raggiungere tutte le agenzie immobiliari della provincia, creando un canale diretto con il mercato.Le prospettive future del settore edilizio richiedono una continua evoluzione delle competenze e dei modelli di business.

L’esperienza di Balzano dimostra che la sopravvivenza post-incentivi dipende dalla capacità di trasformarsi da professionisti individuali a imprenditori strutturati, investendo in formazione, tecnologia e diversificazione. L’impatto sociale di questa trasformazione va oltre i numeri economici.

Mantenere 17 posti di lavoro in un settore in contrazione significa preservare competenze specialistiche e contribuire alla stabilità economica del territorio. La formazione continua e il trasferimento di conoscenze attraverso convegni e pubblicazioni specializzate elevano il livello qualitativo dell’intero comparto.