Superbonus,Tajani: modifiche in Parlamento dopo incontro di domani

“Maggioranza discute ma va avanti coesa. Lavorevo alle Camere per migliorare il testo con soluzioni per imprese e famiglie”

Roma, 19 feb. (askanews) – Il decreto che modifica il super bonus , ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della conferenza di Monaco.La cancellazione di sconto in fattura e cessione dei crediti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi “era una decisione indispensabile” perchè “con le nuove regole Eurostat c’era il rischio che i conti pubblici saltassero” e “il Governo ha la responsabilità di impedire questo”. Ma “ora lavoriamo in Parlamento in modo da migliorare il testo”. E “sono certo che in Parlamento si può cercare di trovare qualche soluzione per agevolare famiglie e imprese”. E dunque “lavoreremo con i nostri parlamentari alla Camera e al Senato per far sì che il testo possa essere migliorato, anche dopo l’incontro con le categorie produttive”.

Lo ha detto, parlando a Rainews a margine del vertice di Monaco sulla sicurezza, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Invitando a non enfatizzare lo scontro nella maggioranza che la decisione del Governo sui bonus ha determinato.

“Vedo molto fumo ma – ha affermato Tajani- a me non pare che ci siano problemi: la maggioranza va avanti. Gli elettori hanno confermato ancora domenica e lunedì scorsi scorsa che vogliono il centrodestra al governo e noi dobbiamo dare risposte concrete agli elettori”. E siccome “quello che conta sono i fatti concreti, il centrodestra va avanti a governare con grande coesione”. Insomma, “si discute e ci si confronta ma l’unità del centrodestra è fuor di dubbio”.

