Supercoppa europea al Bayern, Siviglia ko ai supplementari

Nella notte di Budapest la sfida tra le due regine d’Europa incorona la squadra più forte sulla carta e alla fine anche la più lucida e in condizione dopo 120′ di gioco. Il Bayern Monaco batte il Siviglia per 2-1 ai supplementari con le reti di Goretzka (34′) e Javi Martinez (114′) e alza al cielo la seconda Supercoppa Europea della sua storia di fronte ai 20.000 spettatori della Puskas Arena. Spettacolo ed emozioni non mancano con le due campionesse in carica in Europa che si presentano all’appuntamento con pochi cambi rispetto alle squadre vincitrici nelle finali di Lisbona e Colonia.

