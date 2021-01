Supercoppa, i complimenti di Spadafora alla Juventus: nessun tweet del Napoli

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si è complimentato con un tweet con la Juventus per la vittoria della Supercoppa Italiana. Non è arrivato, invece, il tweet di complimenti del Napoli nei confronti del club bianconero. Nel giugno scorso dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia la prima a complimentarsi con il club azzurro fu proprio la Juventus.

Supercoppa, i complimenti di Spadafora alla Juventus

“Complimenti alla Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti”.

