Supercoppa, il Milan in festa: “Giochiamo per questi trofei”

Conceicao, Ibra e Cardinale, Inter ribaltata

Roma, 7 gen. (askanews) – La Milano del calcio si sveglia con le certezze completamente invertite. L’Inter che sembrava una schiacciasassi battuta dal Milan nella finale di Supercoppa. Una squadra in piena crisi di identità affidata ad un condottiero, Sergio Conceicao gettato nella mischia poco prima delle finali del primo trofeo della stagione. Ed invece pressing alto e organizzazione di gioco per far fuori prima la Juve e poi l’Inter. Gran rimonta rossonera che dopo aver ribaltato il risultato in semifinale con la Juve recupera da 2-0 e vince 3-2 contro l’Inter. Gara sbloccata da Lautaro nel recupero del primo tempo. A inizio ripresa Taremi fa 2-0. Entra Leao e il Milan cambia: Theo accorcia le distanze su punizione. Pulisic trova il 2-2 a 10′ dalla fine. Nel recupero accelerazione di Leao per Abraham che fissa il risultato sul 3-2. Ibrahimovic a fine gara entra negli spogliatoi e fa l’Ibra: “Questo è il Milan, giochiamo per questi trofei. Chi vuole entrare nella storia del Milan, deve vincere queste coppe”.. Ha la Supercoppa vicino e i giocatori seduti intorno a lui. Di più, i giocatori e lo staff venuto a Riad per la Supercoppa: i medici, i fisioterapisti, i magazzinieri. Ibra ha appena vinto il primo trofeo della carriera da dirigente e il primo pensiero del discorso dei campioni è per Conceiçao: “Abbiamo raggiungo uno dei nostri obiettivi. Quello che abbiamo cercato (con il cambio di allenatore) era una reazione, e questa è la nostra reazione”, dice indicando la coppa. Sergio Conceicao balla e fuma il sigaro della vittoria. Poi dice: “Abbiamo sistemato due o tre cose in fase offensiva, ma avevamo preso due colpi duri prendendo gol nel recupero del primo tempo da rimessa laterale e subito il raddoppio per una lettura sbagliata. Questo però significa che questo Milan ha carattere, siamo riusciti a rimontare contro due grandi squadre. All’intervallo l’allenatore deve intervenire e sistemare, per questo mi pagano”. E ancora, “la magia l’hanno fatta i giocatori”. E sorride anche Gerry Cardinale che festeggia la prima vittoria rossonera sotto la sua gestione e -tramite Zlatan Ibrahimovic- ha voluto mandare un messaggio di felicitazioni e incoraggiamento alla squadra. “Congratulazioni per questo straordinario risultato -le parole del proprietario del Milan- Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento”.