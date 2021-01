Supercoppa, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: gioca Mario Rui. Petagna c’è!

Tra circa un’ora Juventus e Napoli scenderanno in campo per contendersi il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

Supercoppa, le formazioni ufficiali di Juventus e Napoli

Tra circa un’ora inizierà la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli. Ecco le scelte di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

Le dichiarazioni di Ciro Ferrara

Ciro Ferrara non azzarda pronostici sulla Supercoppa. Ecco quanto riportato dall’Ansa:

“Sono fortunato perché dopo tanto tempo ritorno allo stadio e il caso vuole che questa finale sia rappresentata dalle uniche due squadre in cui ho militato. Sono felice di questo e spero di godermi una bella partita. Essendo una finale è difficile fare un pronostico, giocano due squadre di cui una che è in ottima condizione e l’altra abituata a certi appuntamenti. Sono curioso di vedere come andrà”.

