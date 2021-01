Supercoppa, le ultime in casa Juventus: Kulusevski sorpassa Morata

Questa sera sarà tempo di Juventus-Napoli, gara valida per la Supercoppa Italiana 2020/21. Come ci arrivano i bianconeri?

Juventus, le ultime di formazione

Di sicuro la Juventus non arriva bene alla sfida per risultati, morale, condizione fisica e uomini a disposizione. Il recupero di Cuadrado è una buona notizia ma che non sposta di tanto gli equilibri. Pirlo, intanto, prova le ultime di formazione. Secondo quanto riportato dal portale TMW, il tecnico bianconero sta pensando ad alcune novità. A partire dal partner di Cristiano Ronaldo, che non dovrebbe essere Morata, ma a sorpresa Kulusevski. E’ questa l’indicazione della rifinitura alla vigilia del match. Inoltre l’assenza di Demiral costringerà il tecnico a cambiare modulo, passando al 3-5-2, o adattare Bernardeschi terzino. A centrocampo ritorna Arthur.

