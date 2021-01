Supercoppa, Maifredi: “Gattuso mi ha convinto. L’uomo decisivo sarà Zielinski, ma la Juve…”

Il tema principale di questi giorni è la Supercoppa italiana. Protagoniste della sfida saranno Juventus e Napoli così come nel 1990, nel 2012 e nel 2014. Nel 1990 sulla panchina bianconera sedeva Gigi Maifredi, quest’oggi è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Station nel corso della trasmissione ‘Il Sogno Nel Cuore’. L’ex allenatore ha ricordato la pesante sconfitta subita allora dalla sua squadra contro il Napoli di Maradona.

“Nel 1990 non giocammo in Supercoppa come avremmo dovuto”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU FACEBOOK

Di seguito le sue parole:

“Nel 1990 i vertici societari mi dissero che la Supercoppa non era nei programmi, pertanto non partimmo come avremmo dovuto. Giocammo la sfida dopo soli otto giorni di preparazione, ma in campionato vincemmo la doppia sfida con gli azzurri”.

Sulla sfida di questa sera

“Per stasera non ci sono favoriti, ancorché sia una gara unica. La Juventus affronta il match con una rabbia diversa dal Napoli, visto il cattivo umore generato dalle ultime partite. I partenopei, dal canto loro, sono una buona squadra. Riflettendoci, credo che la Juve abbia qualcosa in più”.

Sul campionato delle due squadre

“Nonostante il distacco enorme dalla vetta, i ragazzi di Pirlo possono giocarsela in ogni competizione. Vero è che hanno fatto una brutta partenza ma, ciò era probabilmente preventivato dalla società. Pirlo è stato un giocatore eccezionale ma ha bisogno di esperienza per allenare, perché quella dell’allenatore è una logica diversa. Negli ultimi tempi, il Napoli ha fatto delle scivolate, ma sta riprendendo coscienza dei propri mezzi per cercare di tornare ai livelli di Sarri”.

Su Pirlo e Gattuso

“Andrea guida un club che raramente non vince un trofeo nell’arco di una stagione. Su Gattuso, invece, posso dire che mi sono ricreduto, perché inizialmente ero molto scettico su di lui”.

Sul giocatore decisivo

“Chi sarà decisivo tra Insigne e Cristiano Ronaldo? Piotr Zielinski. Che nessuno si offenda, ma solo lui può fare la differenza. Per me è stato un giocatore sottostimato fino a poco tempo fa. È in grado di spostare l’ago della bilancia per tecnica, fisicità ed anche grazie ai goal. Nonostante ciò, non credo che il Napoli sia in condizione di vincere il campionato: devono acquisire una mentalità diversa”.

Su Maradona

“Se potessi trasferire un calciatore degli anni ‘90 nel calcio moderno, vorrei vedere Maradona, senza alcun dubbio il più grande di sempre. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare e non esiste paragone con nessun altro. Tutti parlano di Diego calciatore ma io ricordo soprattutto l’umanità di Diego, la capacità di sacrificarsi per i compagni, un uomo straordinario dentro e fuori il campo”.

The post Supercoppa, Maifredi: “Gattuso mi ha convinto. L’uomo decisivo sarà Zielinski, ma la Juve…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento