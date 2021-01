Supercoppa, Rafael l’eroe di Doha ricorda la vittoria: “Stasera ci sarò da tifoso”

Quando si gioca Juventus-Napoli sono molti i ricordi che passano nella mente dei tifosi. Tra questi la vittoria della Supercoppa del 2014 a Doha che vide gli azzurri alzare il trofeo per la seconda volta dopo la vittoria del 1990. Allora sulla panchina azzurra sedeva Rafael Benitez, e molti di quei calciatori non fanno più parte del Napoli, come Higuain che segnò una doppietta, ma soprattutto Rafael, l’eroe di Doha.

Rafael da eroe della Supercoppa di Doha a tifoso

L’ex portiere Rafael, che parò l’ultimo rigore decisivo della finale di Doha, ha voluto ricordare quel momento e incoraggiare gli azzurri per questa sera da vero tifoso con un post su Instagram. Così come quel 22 dicembre del 2014 l’arbitro della gara sarà Valeri. Chissà se la gara sarà decisa ai rigori o nei tempi regolamentari, di sicura da casa il Napoli avrà un tifoso in più in ricordo di quella serata magica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Cabral (@rafaelcabral90)

