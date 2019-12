Supercoppa, Sarri: “Juve motivata come sempre, è una finale. Szczesny? E’ disponibile”

​Sono arrivate le parole di Maurizio Sarri alla vigilia della finale di Supercoppa italiana dove, a Riyadh, troverà davanti una Lazio capace di infliggere alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da tuttomercatoweb.com Dopo gli ottavi di Champions, è il secondo obiettivo sul calendario stagionale della Juventus. A che punto è la Juve? “Non so se siamo più avanti o indietro ma ultimamente in allenamento e partita mi sto divertendo. E… continua a leggere sul sito di riferimento