Superenalotto, combinazione vincente oggi: un 5+1 vince 653mila euro
Superenalotto, combinazione vincente oggi: un 5+1 vince 653mila euro

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ al concorso del Superenalotto oggi, 7 marzo 2026. Nell’ultimo appuntamento della settimana, centrato a Bari un ‘5+1’ da 653.154,14 euro, mentre sono 6 i ‘5’ che vincono 35.169,84 ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 132.1 milioni di euro: si torna a giocare martedì 10 marzo nel primo appuntamento della prossima settimana. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La combinazione vincente del concorso di oggi del SuperEnalotto: 3, 12, 18, 40, 45, 69. Numero Jolly: 5. Numero SuperStar: 49. 

