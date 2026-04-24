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SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro
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SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro

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(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 24 aprile, del SuperEnalotto. Nessun ‘6’ né ‘5+1’, centrati invece tre ‘5’ (a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza; a Bolzano e a Monopoli, in provincia di Bari) che vincono ciascuno 51.982,76 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 155,3 milioni di euro. Si torna a giocare domani, sabato 25 aprile, nell’ultimo concorso della settimana. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La combinazione vincente di oggi: 6, 13, 33, 37, 68, 82. Numero Jolly: 56. Numero SuperStar: 20. 

 

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