giovedì, 26 Febbraio , 26

Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre

(Adnkronos) - Dopo l'esibizione, fuga dal Teatro Ariston...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’

(Adnkronos) - Standing ovation per Sal Da Vinci...

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata: duetto con Alicia Keys

(Adnkronos) - Eros Ramazzotti torna sul palco del...

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’

(Adnkronos) - Virginia Raffaele e Fabio De Luigi...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSuperEnalotto, numeri combinazione vincente di oggi 26 febbraio
superenalotto,-numeri-combinazione-vincente-di-oggi-26-febbraio
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente di oggi 26 febbraio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente di oggi 26 febbraio

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati, invece, tre ‘5’ che vincono 60.245,58 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 126.900.000 di euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 18, 30, 36, 52, 67, 72. Numero Jolly: 69. Numero SuperStar: 47. 

 

 

 

 

Previous article
Dl sicurezza, al via da martedì in Senato. Iter in salita
Next article
Sanremo, Nicolò Filippucci vince tra Nuove Proposte: chi è

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre

(Adnkronos) - Dopo l'esibizione, fuga dal Teatro Ariston di Sanremo in tandem per Maria Antonietta e Colombre 
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’

(Adnkronos) - Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata: duetto con Alicia Keys

(Adnkronos) - Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', con cui...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’

(Adnkronos) - Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno ospiti stasera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per presentare 'Un...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.