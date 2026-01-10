sabato, 10 Gennaio , 26

Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

(Adnkronos) - Antonio Gerardo 'Nino' Buzzetta Pacheco, prigioniero...

Digiuno intermittente e dieta ‘tradizionale’, lo studio e il confronto

(Adnkronos) - Il digiuno intermittente, con l'alternanza tra...

Iran, Wsj: possibile attacco Usa, Trump avvia ‘discussioni preliminari’

(Adnkronos) - L’amministrazione statunitense avrebbe avviato "discussioni preliminari"...

“Soldati Usa in Venezuela con la super arma”, il racconto (o la bufala) vola sui social

(Adnkronos) - Un'arma misteriosa usata dalla Delta Force...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 gennaio

DALL'ITALIA E DAL MONDOSuperenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 gennaio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026. Sono invece sei i ‘5’ che hanno ottenuto una quota unitaria di 34.013,36 euro.  

Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 104.400.000 euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Ecco la combinazione vincente del concorso estratta oggi, 10 gennaio: 11, 19, 24, 66, 82, 88. Numero jolly 58 e numero SuperStar 48 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.